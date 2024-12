ఆస్ట్రేలియాతో మూడో టెస్టులో భారత ప్రధాన పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా ఐదు వికెట్లతో మెరిశాడు. బ్రిస్బేన్‌లో పేస్‌ దళాన్ని ముందుకు నడిపించిన ఈ స్పీడ్‌స్టర్‌.. ఆదివారం నాటి ఆటలో ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖవాజా(21)ను అవుట్‌ చేసి బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత మరో ఓపెనర్‌ నాథన్‌ మెక్‌స్వీనీ(9)ని కూడా తానే పెవిలియన్‌కు పంపాడు.

ఆ ఇద్దరి సెంచరీలు

ఈ క్రమంలో బుమ్రా స్ఫూర్తితో యువ పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి మార్నస్‌ లబుషేన్‌(12) ఆట కట్టించాడు. ఫలితంగా 75 పరుగుల వద్ద ఆసీస్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. దీంతో భారత శిబిరంలో ఉత్సాహం నెలకొంది. అయితే, ఆ ఆనందం ఎక్కువసేపు నిలవలేదు.

నాలుగో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌కు తోడైన ట్రవిస్‌ హెడ్‌ భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 115 బంతుల్లోనే వంద పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో తన తొమ్మిదవ సెంచరీ నమోదు చేసిన అనంతరం హెడ్‌.. కొరకరాని కొయ్యగా మారాడు. ఈ క్రమంలో.. ఫామ్‌లోలేని స్మిత్‌ సైతం హెడ్‌ ఇచ్చిన జోష్‌లో శతక్కొట్టేశాడు.

బుమ్రా విడగొట్టేశాడు

ఈ మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్లను విడదీసేందుకు భారత బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. అయితే, మరోసారి బుమ్రానే తన అనుభవాన్ని ఉపయోగించి స్మిత్‌(101)ను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ఆ తర్వాత కాసేపటికే ఆల్‌రౌండర్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌(5) వికెట్‌ను కూడా బుమ్రా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

అనంతరం.. శతకవీరుడు ట్రవిస్‌ హెడ్‌(152)ను కూడా అవుట్‌ చేశాడు బుమ్రా. దీంతో టీమిండియాలో తిరిగి ఉత్సాహం నిండింది. ఇక హెడ్‌ రూపంలో ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదో వికెట్‌ దక్కించుకున్న బుమ్రా. తన కెరీర్‌లో ఓవరాల్‌గా పన్నెండోసారి(Five Wicket Haul) ఈ ఘనత సాధించాడు.

