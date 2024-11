మళ్లీ పాత కథే: 15 నిమిషాల్లో అంతా తలకిందులు.. పీకల్లోతు కష్టాల్లో టీమిండియా!

టీమిండియా బ్యాటర్ల ఆట తీరు మారలేదు. న్యూజిలాండ్‌తో తొలి రెండు టెస్టుల్లో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకున్నట్లు కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికే ఘోర పరాభవం పాలైనా మేనేజ్‌మెంట్‌ కూడా కొత్త ప్రయోగాలు చేయడం మానడం లేదు. వెరసి మూడో టెస్టులో మొదటి రోజు ఆట ముగిసేసరికి పాత కథే పునరావృతమైంది.

ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్‌(డబ్ల్యూటీసీ) 2023-25లో భాగంగా భారత్‌ సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడుతోంది. ఈ మూడూ గెలవడం ఖాయమని.. రోహిత్‌ సేన సులువుగానే ఫైనల్‌కు చేరుతుందని సిరీస్‌ ఆరంభంలో అంతా అనుకున్నారు. కానీ అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి.

ఘోర పరాభవం పాలైనా..

బెంగళూరు, పుణెలో జరిగిన తొలి రెండు టెస్టుల్లో భారత బౌలర్లు రాణించినా.. బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. దీంతో రెండింటిలో ఓటమి తప్పలేదు. ఫలితంగా పన్నెండేళ్ల తర్వాత భారత్‌ తొలిసారిగా స్వదేశంలో టెస్టు సిరీస్‌ కోల్పోయింది. దీంతో ముంబై వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్టు టీమిండియాకు మరింత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది.

రాణించిన జడ్డూ, వాషీ..

కానీ.. ఇక్కడా టీమిండియా తడ‘బ్యాటు’కు గురైంది. తొలిరోజు బౌలర్లు శుభారంభం అందించినా.. బ్యాటర్లు దానిని నిలబెట్టలేకపోయారు. కాగా వాంఖడే స్టేడియంలో టాస్‌ గెలిచిన న్యూజిలాండ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఈ క్రమంలో భారత స్పిన్నర్లు రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ అద్బుత రీతిలో రాణించి కివీస్‌ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశారు.

