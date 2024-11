ఆస్ట్రేలియా ప్రధానిని కలిసిన టీమిండియా క్రికెటర్లు.. వీడియో

రోహిత్‌ శర్మ నేతృత్వంలోని టీమిండియా క్రికెటర్లంతా ఇవాళ ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంధోని అల్బనీస్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. కాన్‌బెర్రాలోని ఆస్ట్రేలియన్‌ పార్లమెంట్‌ హౌస్‌లో భారత క్రికెటర్లకు ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేశారు.ఆల్బనీస్‌ టీమిండియా క్రికెటర్లందరితో కరచాలనం చేశారు. అనంతరం భారత జట్టు మొత్తం అల్బనీస్‌తో గ్రూప్‌ ఫోటో దిగింది.

Australian Prime Minister meets and having chat with Virat Kohli, Rohit Sharma & Team India's players in Canberra.



