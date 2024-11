అండర్‌-19 ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో పాకిస్తాన్‌కు శుభారంభం లభించింది. లీగ్‌ దశలో తమ తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్‌తో తలపడ్డ పాక్‌.. 44 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దుబాయ్‌లో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన పాకిస్తాన్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది.

షాజైబ్‌ ఖాన్‌ భారీ శతకం

ఓపెనర్లలో ఉస్మాన్‌ ఖాన్‌హాఫ్‌ సెంచరీ(60)తో మెరవగా.. షాజైబ్‌ ఖాన్‌ భారీ శతకం బాదాడు. మొత్తంగా 147 బంతులు ఎదుర్కొని ఐదు ఫోర్లు, పది సిక్సర్ల సాయంతో 159 పరుగులు సాధించాడు.

ఇక నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌ చేసిన మహ్మద్‌ రియాజుల్లా 27 రన్స్‌ చేయగా.. మిగిలిన వాళ్లలో ఒక్కరు కూడా డబుల్‌ డిజిట్‌ స్కోరు చేయలేదు. అయితే, ఓపెనర్లు​ వేసిన బలమైన పునాది కారణంగా పాకిస్తాన్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు నష్టపోయి 281 పరుగులు స్కోరు చేసింది.

భారత బౌలర్లలో పేసర్లు సమర్థ్‌ నాగరాజ్‌ మూడు, యుధాజిత్‌ గుహ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టగా.. స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రతిభతో ఆయుశ్‌ మాత్రే రెండు, కిరణ్‌ చోర్మలే ఒక వికెట్‌ తమ ఖాతాలో జమచేసుకున్నారు. అయితే, లక్ష్య ఛేదనలో భారత్‌కు ఆదిలోనే భారీ షాకులు తగిలాయి.

ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ

ఓపెనర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఒక్క పరుగుకే వెనుదిరగగా.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ ఆండ్రీ సిద్దార్థ్‌ 15 పరుగులు చేశాడు. మరో ఓపెనర్‌ ఆయుశ్‌ మాత్రే 20 పరుగులుతో ఫర్వాలేదనిపించగా.. కెప్టెన్‌ మొహ్మద్‌ 16 పరుగులకు నిష్క్రమించాడు. ఇక 82 పరుగులకే జట్టు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన వేళ.. పేస్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ నిఖిల్‌ కుమార్‌ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు.

