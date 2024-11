ఓపెన్ఏఐ చేతికి రూ.126 కోట్ల డొమైన్

ఓపెన్ఏఐ పురాతన డొమైన్ పేర్లలో ఒకటైన 'చాట్.కామ్'ను హబ్‌స్పాట్ ఫౌండర్ 'ధర్మేష్ షా' నుంచి 15 మిలియన్లకు (సుమారు రూ.126 కోట్లు) కొనుగోలు చేసింది. మార్చిలో ధర్మేష్ షా చాట్.కామ్ డొమైన్‌ను విక్రయించారు. అయితే అప్పట్లో దీనిని ఎవరికి విక్రయించారు అనే విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించలేదు.

సెప్టెంబర్ 1996లో రిజిస్టర్ అయిన చాట్.కామ్ వానిటీ డొమైన్‌ను వానిటీ డొమైన్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీనిని ఓపెన్ ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ కొనుగోలు చేసినట్లు.. ధర్మేష్ షా తన ఎక్స్ ఖాతాలో వెల్లడించారు. ఇప్పుడు వెబ్‌సైట్‌ను క్లిక్ చేస్తే.. అది చాట్‌జీపీటీకి వెళ్తుంది. సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ కూడా తన ఎక్స్ ఖాతాలో చాట్.కామ్ అని పేర్కొన్నారు.

అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఏఐ చాట్‌బాట్ చాట్‌జీపీటీని.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరింత ఎక్కువ మంది ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఓపెన్ఏఐ చాట్.కామ్ కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. చాట్.కామ్ కొనుగోలుకు ఎంత మొత్తం వెచ్చించారు అనేది సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

నిజానికి వానిటీ డొమైన్‌లు చాలా విలువైనవి. ఎందుకంటే.. చిన్నవిగా ఉండటం వల్ల ఉచ్చరించడానికి మాత్రమే కాకుండా, గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా సులభంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువమంది యూజర్లు ఇలాంటి పేర్లను సులభంగా గుర్తుంచుకుని సెర్చ్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఇలాంటి డొమైన్స్ ధర కొంత అధికం.

BREAKING NEWS: Secret acquirer of $15+ million domain chat .com revealed and it's exactly who you'd think.



For those of you that have been following me for a while, you may recall that I announced earlier this year that I had acquired the domain chat .com for an "8 figure sum"… https://t.co/nv1IyddP5z

— dharmesh (@dharmesh) November 6, 2024