స్కూలు యాన్యువల్‌ డే : ఆరాధ్య సందడి ముద్దుల్లో ముంచెత్తిన ఐశ్వర్య

ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వార్షిక దినోత్సవం వేడుకల్లో స్టార్‌ కిడ్స్‌ సందడి చేశారు. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కపుల్‌ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్‌, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ కుమార్తె ఆరాధ్య, బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షారూఖ్‌కాన్‌ చిన్న కుమారుడు అబ్ రామ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

గురువారం (డిసెంబరు 19) జరిగిన ఈ ఈవెంట్‌లో ఆరాధ్య బచ్చన్ తన షోను అందర్ని కట్టి పడేసింది. ఆమె నటనకు ఐశ్వర్య, అభిషేక్‌తోపాటు, తాత అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కూడా గర్వంతో ఉప్పొంగి పోయారు. ముఖ్యంగా మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశర్య తన కుమార్తె నటనకు ఫిదా అయిపోయింది. ఈమెమరబుల్‌ మూమెంట్స్‌ను కెమెరాలో బంధిస్తూ కనిపించింది. ఆ తరువాత ఆరాధ్యను ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని ముద్దులతో ముంచెత్తింది.

And Aaradhya’s final bow - trust her parents to cheer the loudest as always pic.twitter.com/phf29fiGG3

— Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) December 19, 2024