అల్లు అర్జున్‌ ఫ్యాన్స్‌కు మరో ఊపు సాంగ్ వచ్చేసింది. పుష్ప-2 నుంచి కిస్సిక్ అంటూ శ్రీలీల డ్యాన్స్ చేసిన ఐటమ్ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. చెన్నైలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో ఈ లిరికల్ పాటను విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్ మరో అదిరిపోయే సాంగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌కు ట్రీట్ ఇచ్చారు. విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే కిస్సిక్ సాంగ్‌ క్రేజీ రికార్డ్ సాధించింది.

ఈ సాంగ్ విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే 25 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. అంతేకాకుండా సౌత్‌ ఇండియాలో ఏ సాంగ్‌ సాధించని రికార్డ్‌ సృష్టించింది. కేవలం 18 గంటల్లోనే ఈ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. దీంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ట్రైలర్ సైతం యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేసింది. ఏకంగా 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌తో దూసుకెళ్తోంది.

సుకుమార్- అల్లు అర్జున్‌ కాంబోలో వస్తోన్న ఈ మూవీ మర పది రోజుల్లోనే బిగ్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేయనుంది. డిసెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా పుష్ప-2 ది ‍రూల్‌ విడుదలవుతోంది. ఇప్పటికే ఓవర్‌సీస్‌లో టికెట్ బుకింగ్స్ ఒపెనవ్వగా రికార్డ్ స్థాయిలో బుకింగ్స్ పూర్తయ్యాయి. యూఎస్‌లో ఎప్పుడు లేని విధంగా సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్‌ చేసింది.

#KissikSong breaks the highest viewed South Indian song record of 24 hours in just 18 hours

#Kissik Telugu lyrical video hits massive 25 MILLION+ VIEWS in a flash



An Icon Star @alluarjun & Dancing Queen @sreeleela14 dance treat

