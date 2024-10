రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పుష్ప ఫీవర్ మొదలైపోయింది. అల్లు అర్జున్-సుకుమార్ కాంబోలో వస్తోన్న ఈ మూవీ కోసం వరల్డ్‌ వైడ్‌గా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. దీంతో పుష్ప-2 మేకర్స్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ముందు ప్రకటించిన డేట్ కంటే ఒక రోజు ముందుగానే రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ‍ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 5వ తేదీనే పుష్ప-2 విడుదల కానుందని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వెల్లడించారు.

అయితే పుష్ప-2 మూవీని ఎప్పటిలాగే దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు హిందీలోనూ ఓకేసారి విడుదల చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడుతో పాటు బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ ఆ రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ సంస్థలకు అప్పగించారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సైతం హైదరాబాద్‌ ప్రెస్ మీట్‌కు హాజరయ్యారు.

అయితే పుష్ప-2 చిత్రాన్ని తొలిసారిగా బెంగాలీ భాషలోనూ విడుదల చేస్తున్నారు. బెంగాలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను ప్రముఖ ఏఏ ఫిల్స్మ్ అధినేత అనిల్ తడానీ సొంతం చేసుకున్నారు. పుష్ప-2 అన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నట్లు అనిల్ తడానీ తెలిపారు. ఆయన గతంలో పలు బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్‌ చిత్రాలను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన అనుభవం ఉంది. దీంతో పుష్పరాజ్‌ మొదటిసారిగా బెంగాలీ ఫ్యాన్స్‌ను అలరించనున్నారు. హిందీలోనూ అనిల్ తడానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంగా అనిల్ తడాని మాట్లాడుతూ.."పుష్ప -2ని విడుదల చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గతంలో హిందీలో బాహుబలి, కేజీఎఫ్ కూడా రిలీజ్ చేశాం. పుష్ప పార్ట్- 1 కూడా రిలీజ్ మేమే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు పార్ట్ -2 కూడా అన్ని రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టి హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తుంది' అని అన్నారు.

'#Pushpa2TheRule will shatter all records and create history' - distributor #AnilThadani



GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 5th DECEMBER, 2024.



Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @ThisIsDSP @SukumarWritings

