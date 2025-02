లక్కీ భాస్కర్‌తో సూపర్ హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్న మలయాళ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్(Dulquer Salmaan). తాజాగా మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు సిద్ధమయ్యారు. టాలీవుడ్‌లోనే మరో సినిమాను ప్రకటించారు. ఈ సారి టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ పవన్‌ సాధినేనితో జతకట్టారు. వీరిద్దరి కాంబోలో రానున్న చిత్రానికి 'ఆకాశంలో ఒకతార' అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత అల్లు అరవింద్ కూడా పాల్గొన్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్‌, స్వప్న సినిమా సమర్పిస్తుండగా లైట్‌బాక్స్‌ మీడియా బ్యానర్‌లో తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ సినిమా ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాత అల్లు అరవింద్ క్లాప్‌ కొట్టగా.. మరో నిర్మాత అశ్వనీ దత్ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు. త్వరలోనే ఈ మూవీకి సంబంధించిన హీరోయిన్‌తో పాటు నటీనటుల వివరాలను మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Finally a Little Sandhadi…❤️



The Legendary Trio comes together to take our Star forward…💫#AakasamloOkaTara Journey Begins…❤️‍🔥#AOTMovie @dulQuer @Lightboxoffl @GeethaArts @SwapnaCinema @pavansadineni @sunnygunnam @Ramya_Gunnam @SwapnaDuttCh @sujithsarang pic.twitter.com/3OuZlFeqG0

— Geetha Arts (@GeethaArts) February 2, 2025