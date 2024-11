ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పుష్ప సినిమాలో 'ఊ అంటావా మావా..' సాంగ్‌ ఓ రేంజ్‌లో హిట్టయింది. ఈ ఐటం సాంగ్‌లో సమంత తన స్టెప్పులతో, హావభావాలతో అదరగొట్టేసింది. ఈసారి ఆ జోష్‌ ఏమాత్రం తగ్గకుండా పుష్ప 2లో మరో ఐటం సాంగ్‌ ప్లాన్‌ చేశారు. సమంత స్థానంలో డ్యాన్స్‌ క్వీన్‌ శ్రీలీలను తీసుకున్నారు.

తాజాగా ఈ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించారు. కిస్సిక్‌ పేరుతో రానున్న ఈ పాట నవంబర్‌ 24న రాత్రి 7.02 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. అందులో బన్నీ నడుముపై శ్రీలీల వయ్యారంగా వాలింది.

పోస్టరే ఇలా ఉంటే పాట ఇంకెంత బాగుంటుందో అని ఫ్యాన్స్‌ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఈ సాంగ్‌ కోసం శ్రీలీల రూ.2 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుందని ఫిల్మీదునియాలో టాక్‌! ఇకపోతే సుకుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న పుష్ప 2: ద రూల్‌ డిసెంబర్‌ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

#Kissik 📸 song from #Pushpa2TheRule Flashing Worldwide on November 24th from 7:02 PM ❤‍🔥



It is time for Icon Star @alluarjun & Dancing Queen @sreeleela14 to set the dance floor on fire 🔥



A Rockstar @Thisisdsp's Musical Flash⚡⚡



GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 5th DECEMBER,… pic.twitter.com/Qi5E7nRO5X

