సాక్షి, తిరుపతి: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన మరో ప్రయోగం విజయవంతమైంది. శ్రీహరికోట నుంచి పీఎస్ ఎల్వీసీ-59 రాకెట్ ప్రోబా-3 శాటిలైట్స్‌ను మోసుకెళ్లింది. నిర్ణీత సమయం 4.04 నిమిషాలకు ప్రయోగం జరగ్గా.. నింగిలోకి సక్సెస్‌ఫుల్‌గా దూసుకెళ్లింది రాకెట్‌.

యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ రూపొందించిన ప్రోబా-3 ఉపగ్రహాలను ఇస్రో ప్రయోగించింది. ఈ సక్సెస్‌పై శాస్త్రవేత్తలకు ఇస్రో చైర్మన్‌ అభినందనలు తెలియజేశారు. కృత్రిమ సూర్యగ్రహణాన్ని సృష్టించేందుకు, సూర్యుని బాహ్య వలయం కరోనాపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఈ ప్రయోగం నిర్వహించారు. నిన్ననే ఈ ప్రయోగం జరగాల్సి ఉండగా.. చివరి నిమిషంలో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ఇవాళ్టికి వాయిదా పడింది.

👏 Celebrating Success!



The PSLV-C59/PROBA-3 Mission reflects the dedication of NSIL, ISRO and ESA teams. This achievement highlights India’s critical role in enabling global space innovation.



🌍 Together, we continue building bridges in international space collaboration! 🚀✨…

— ISRO (@isro) December 5, 2024