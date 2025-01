కేజ్రీవాల్‌ కారుపై రాయితో దాడి: బీజేపీ పనే అంటోన్న ఆప్‌!

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు(శనివారం) ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఢిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కారుపై దాడి జరిగింది. అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కారులో వెళుతున్న సమయంలో రాయి వేశాడో దుండగుడు. అయితే ఇది బీజేపీ పనే అని ఆప్‌ ఆరోపిస్తోంది.

‘బీజేపీకి భయం పట్టుకుంది. బీజేపీ బాగా భయాందోళనకు గురౌతోంది. దాంతోనే దాడులకు దిగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే అరవింద్‌ ేజ్రీవాల్‌ కారుపై దాడి చేశారు’ అని మాటల యుద్ధానికి దిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఆప్‌ తన సోషల్‌ మీడియా హ్యాండిల్‌ ‘ఎక్స్‌’లో పోస్ట్‌ చేసింది.

ఈ మేరకు వీడియోతో పాటు బీజేపీపై పలు ఆరోపణలు చేసింది ఆప్‌. బీజేపీ అభ్యర్థి పర్వేష్‌ వర్మ.. అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్ ను రాళ్లతో టార్గెట్‌ చేశారు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రచారం చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి రాళ్లతో దాడులకు దిగుతోంది. ఏం జరిగినా కేజ్రీవాల్‌వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే ఉండదు. దీనికి ఢిల్లీ ప్రజలు మీకు గట్టిగానే బుద్ధి చెబుతారు’ అని ఆప్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

నల్లరంగు ఎస్‌యూవీలోకేజ్రీవాల్‌ వెళుతున్న సమయంలో, చుట్టూ సెక్యూరిటీ ఉండగా కొంతమంది నిరసనకారులు ఆందోళనకు దిగారు. దీనిలో భాగంగా కేజ్రీవాల్‌ కారును అడ్డగించారు. ఆ సమయలో ఒక పెద్దరాయి కేజ్రీవాల్‌ కారుపై వచ్చి పడింది. దాంతో అప్రమత్తమైన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది.. కేజ్రీవాల్‌ ను అక్కడ నుంచి తీసుకుని వెళ్లిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆప్‌ ‘ఎక్స్‌’లో పోస్ట్‌ చేసింది.

Arvind Kejriwal attacked with a stone in New Delhi VS by BJP Gundas😳



