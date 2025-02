ఇంటర్నేషనల్‌ టీ20 లీగ్‌ విజేత దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌.. ఫైనల్లో వైపర్స్‌ చిత్తు

2025 ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20 (ILT20) టైటిల్‌ను దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌ (Dubai Capitals) చేజిక్కించుకుంది. నిన్న (ఫిబ్రవరి 9) జరిగిన ఫైనల్లో క్యాపిటల్స్‌ డెజర్ట్‌ వైపర్స్‌ను (Desert Vipers) 4 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. రసవత్తరంగా సాగిన ఈ పోరులో రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ (38 బంతుల్లో 63; 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), సికందర్‌ రజా (12 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, సిక్స్‌) క్యాపిటల్స్‌ను గెలిపించారు.

Pride. Ecstacy. Honour. Valour. Glory. Legacy. ✨



No better & prouder moment for the @Dubai_Capitals, than when they get their hands on the 🏆#Final #DPWorldILT20 #TheFinalPush #AllInForCricket pic.twitter.com/vgOOrqjDid

— International League T20 (@ILT20Official) February 9, 2025