యాభై బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, పది సిక్సర్లు.. మొత్తంగా 107 పరుగులు.. టీమిండియా స్టార్‌, ఓపెనర్‌ సంజూ శాంసన్‌ డర్బన్‌ వేదికగా సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్‌ను ఒక రకంగా ఊచకోత కోశాడు. ప్రొటిస్‌ బౌలర్లపై అటాక్‌ చేస్తూ పరుగుల విధ్వంసంతో 214కు పైగా స్ట్రైక్‌ రేటు నమోదు చేశాడు. ఆద్యంతం అద్భుతమైన షాట్లతో క్రికెట్‌ ప్రేమికులను అలరిస్తూ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.

ఎంత మంది బౌలర్లను మార్చినా ప్రయోజనం లేదు

సంజూ జోరుకు కళ్లెం వేయడానికి సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్‌ ఐడెన్‌ మార్క్రమ్‌ ఎంత మంది బౌలర్లను మార్చినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. అతడే స్వయంగా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించాడు. తొలి టీ20లో టీమిండియా చేతిలో ఓడిన తర్వాత మార్క్రమ్‌ మాట్లాడుతూ... సంజూ శాంసన్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు.

అసాధారణ ఇన్నింగ్స్‌.. అతడిని ఆపలేకపోయాం

‘‘ఈ మ్యాచ్‌లో సంజూ అసాధారణ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. మా బౌలర్లను తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. అతడిని అవుట్‌ చేయడానికి మేము చాలానే ప్లాన్స్‌ వేశాం. ఎప్పటికప్పుడు మెరుగైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాం. ఒక్కసారి అతడు అలా క్రీజులో కుదురుకుని హిట్టింగ్‌ మొదలు పెట్టాక.. అతడిని ఆపడం కుదిరేపని కాదు.

అదొక్కటే మాకు సానుకూలాంశం

అతడి ముందు ఒక రకంగా తలొగ్గడం తప్ప ఏమీ చేయలేకపోయాం. అయితే, డెత్‌ ఓవర్లలో మా వాళ్లు బాగా బౌలింగ్‌ చేశారు. గెరాల్డ్‌ కోయెట్జీ, మార్కో జాన్సెన్‌ ఆట తీరు మాకు ఈ మ్యాచ్‌లో సానుకూలాంశం’’ అని మార్క్రమ్‌ పేర్కొన్నాడు. తదుపరి మ్యాచ్‌లో పొరపాట్లను సరి చేసుకుని మెరుగైన ఆట తీరుతో ముందుకు వస్తామని తెలిపాడు.

