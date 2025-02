స్టీవ్‌ స్మిత్‌ ఖాతాలో 36వ టెస్ట్‌ శతకం​.. రూట్‌ రికార్డు సమం

ఆస్ట్రేలియా తాత్కాలిక సారధి స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (Steve Smith) టెస్ట్‌ల్లో 36వ శతకాన్ని నమోదు చేశాడు. శ్రీలంకతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో స్మిత్‌ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ శతకాన్ని స్మిత్‌ 191 బంతులు ఎదుర్కొని 9 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో పూర్తి చేశాడు. స్మిత్‌ సెంచరీ మార్కును బౌండరీతో చేరుకున్నాడు. లంక పర్యటనలో స్మిత్‌కు ఇది వరుసగా రెండో సెంచరీ. రెండు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్‌లోనూ స్మిత్‌ శతక్కొట్టాడు.

