టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్లు రెండు వారాల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉండనున్నారు. బంగ్లాదేశ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌ ఆడిన జట్టు మొత్తానికి దాదాపు పదిహేను రోజుల విరామం లభించనుంది. బంగ్లాపై కాన్పూర్‌ విజయం తర్వాత కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ సహా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి, యువ తరంగాలు శుబ్‌మన్‌ గిల్‌, యశస్వి జైస్వాల్‌, సీనియర్లు రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, రవీంద్ర జడేజా, జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ తదితరులు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లిపోయారు.

ముంబైలో రోహిత్‌ శర్మ.. లండన్‌కు వెళ్లిపోయిన కోహ్లి

రోహిత్‌ ఇప్పటికే ముంబైకి చేరుకోగా.. కోహ్లి లండన్‌కు పయనమయ్యాడు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024 తర్వాత టీమిండియా సీనియర్లకు కావాల్సినంత విశ్రాంతి దొరుకుతోంది. ఈ మెగా టోర్నీలో భారత్‌ విజేతగా నిలిచిన తర్వాత రోహిత్‌, కోహ్లి, జడేజా అంతర్జాతీయ పొట్టి ఫార్మాట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ సారథ్యంలో జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్‌ ఆడేందుకు వెళ్లిన జట్టులో దాదాపు అంతా కొత్త వాళ్లకే చోటు దక్కింది.

CAPTAIN ROHIT IS BACK IN MUMBAI...!!!! 🔥 - Hitman in his Lamborghini, heading back home after a great Test series victory.

Virat Kohli On His Way To London After Departing From Delhi.✈️🖤

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) October 2, 2024