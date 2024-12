బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీలో భాగంగా బ్రిస్బేన్ వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియా-భార‌త్ మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న మూడో టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది. 275 పరుగుల లక్ష్యంతో భారత్ బరిలోకి దిగగా.. 8/0 స్కోరు వద్ద వెలుతురు లేమి కారణంగా మ్యాచ్‌ను అంపైర్‌లు నిలిపివేశారు.

ముందుగానే టీ బ్రేక్‌ను అంపైర్‌లు ప్రకటించారు. అంతలోనే వర్షం మళ్లీ తిరిగి రావడంతో ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు డ్రాకు అంగీకరించారు. దీంతో ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో 1-1తో ఆస్ట్రేలియా, భార‌త్ స‌మంగా నిలిచాయి.

భారత్‌ వర్సెస్‌ ఆస్ట్రేలియా మూడో టెస్టు(డిసెంబరు 14- 18)

👉వేదిక: ది గబ్బా, బ్రిస్బేన్‌

👉టాస్‌: భారత్‌.. బౌలింగ్‌

👉ఆసీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోరు: 445 ఆలౌట్‌

👉భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోరు: 260 ఆలౌట్‌

👉ఆసీస్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌: 89/7 డిక్లేర్డ్‌

👉భారత్‌ లక్ష్యం: 275 పరుగులు

👉వర్షం కారణంగా భారత్‌ స్కోరు 8/0 వద్ద ఉండగా నిలిచిపోయిన ఆట

👉ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు అంగీకరించడంతో మ్యాచ్‌ డ్రా

👉ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌: ట్రవిస్‌ హెడ్‌(తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 152 రన్స్‌).

శెభాష్‌.. ఫాలో ఆన్‌ గండం నుంచి తప్పించారు

Pat Cummins definitely didn't forget about Akash Deep hitting him for six 😅#AUSvIND pic.twitter.com/UW7ZOLUuMe

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2024