టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో విండీస్‌ బౌలర్‌ జేడన్‌ సీల్స్‌ అద్భుతం చేశాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో సీల్స్‌ 15.5 ఓవర్లలో 10 మెయిడిన్లు వేసి కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4 వికెట్లు తీశాడు. గడిచిన 46 ఏళ్లలో టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో ఇదే అత్యంత పొదుపైన స్పెల్‌గా రికార్డులు చెబుతున్నాయి.

