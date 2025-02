ట్రంప్‌ సర్కార్‌ మరో షాక్‌.. 9,700 మంది ఉద్యోగులు ఔట్‌!

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక ట్రంప్‌.. పాలనలో​ తనదైనా మార్క్‌ చూపిస్తున్నారు. తాను చేసిందే శాసనం, తన నిర్ణయమే ఫైనల్‌ అన్నట్టుగా దూసుకెళ్తున్నారు. ట్రంప్‌ ఇప్పటికే టారిఫ్‌లు, ఆంక్షల విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇక, తాజాగా అమెరికాలోని పలు సంస్థలపై ఫోకస్‌ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే దాదాపు 9,700లకు పైగా ఉద్యోగాలను తొలగించేందుకు ట్రంప్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అమెరికాలోని కొన్ని సంస్థల్లో ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహాయ సంస్థ అయిన ‘అమెరికా అంతర్జాతీయ అభివృద్ధి సంస్థ’ (USAID)లో ఏకంగా 9,700లకు(ప్రస్తుతానికి పదివేల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు) పైగా ఉద్యోగాలు తొలగించేందుకు ట్రంప్‌ యంత్రాంగం ప్లాన్ చేస్తోంది. అయితే, ఈ సంస్థకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదివేల మందికి పైగా ఉద్యోగులున్నారు. దీంతో, ఈ సంఖ్యను 300 దిగువకు తీసుకురావాలని ట్రంప్‌ నిర్ణయించారు.

ఈ క్రమంలో కేవలం 294 మంది మాత్రమే ఏజెన్సీలో పనిచేసేలా ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. వీరిలో 12 మంది ఆఫ్రికా బ్యూరో, ఎనిమిది మంది ఆసియా బ్యూరోలో ఉండేలా సవరణలు కూడా చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మిగతా 9,700 మంది ఉద్యోగులను త్వరలోనే తొలగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

