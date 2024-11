మోదీకి డొమినికా అత్యున్నత పురస్కారం

సాంటో డొమింగో: భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. కరేబియన్‌ దేశం కామన్వెల్త్‌ ఆఫ్‌ డొమినికా తమ దేశ అత్యున్నత జాతీయ అవార్డును ఆయనకు అందించింది. విదేశీ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ గుయానా చేరుకున్నారు. అక్కడ డొమెనికా అధ్యక్షురాలు సిల్వానీ బర్టన్ ఆయనన్ని కలిశారు.

ఈ సందర్భంగా.. ‘డొమినికా అవార్డ్‌ ఆఫ్‌ ఆనర్‌’తో మోదీని డొమెనికా అధ్యక్షురాలు సిల్వానీ బర్టన్‌ సత్కరించారు. కరోనా టైంలో తమ దేశానికి మోదీ నేతృత్వంలో భారత్‌ అందించిన సహకారం.. అందులో ఆయన పాత్రను బర్టన్‌ ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు. అలాగే..



Gratitude to President Sylvanie Burton of Dominica for conferring the 'Dominica Award of Honour' upon me. This honour is dedicated to my sisters and brothers of India. It is also indicative of the unbreakable bond between our nations. pic.twitter.com/Ro27fpSyr3

— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2024