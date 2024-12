అల్లు అర్జున్‌ ఫ్యాన్‌తో పాటు యావత్‌ సినీలోకం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న పుష్ప 2 మూవీ ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌, ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో చిత్రం.. బ్లాక్‌ బస్టర్‌ మూవీ ‘పుష్ప- ది రైజ్‌’ కి సీక్వెల్‌ కావడంతో ‘పుష్ప 2: ది రూల్‌’పై ముందు నుంచే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక ఇటీవల విడుదలైన పాటలు, ట్రైలర్‌ ఆ అంచనాలను మరింత పెంచేశాయి.

దానికి తోడు పాట్నా మొదలుకొని చెన్నై, ముంబై, కొచ్చి లాంటి నగరాలతో పాటు దేశమంతా తిరిగి ప్రచారం చేయడంతో ‘పుష్ప 2’పై భారీ బజ్‌ క్రియేట్‌ అయింది. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(డిసెంబర్‌ 5) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గురువారం రాత్రి 9.30 గంటల నుంచే స్పెషల్‌ షోస్‌ పడిపోయాయి. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

పుష్ప 2 కథేంటి? ఎలా ఉంది? బన్నీ ఖాతాలో మరో భారీ హిట్‌ పడిందా లేదా? తదితర విషయాలు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌ ) వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చదివేయండి. ఇది కేవలం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’తో బాధ్యత వహించదు.



ఎక్స్‌లో పుష్ప 2 చిత్రానికి పాజిటివ్‌ టాక్‌ వినిపిస్తోంది. సినిమా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అని నెటిజన్స్‌ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. బన్నీ మాస్‌ యాక్టింగ్‌ అదిరిపోయిందని అంటున్నారు. సుకుమార్‌ పై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. భారీ బ్లాక్‌ బస్టర్‌తో ఈ ఏడాది ముగించారని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అయితే ఇది యావరేజ్‌ మూవీ అంటున్నారు.

#Pushpa2 is a Decently Packaged Commercial Entertainer with a Good 1st Half and a 2nd Half that started well but drops pace significantly in the last hour.



The first half starts right where Part 1 ends. This half runs purely on drama which feels slightly slow at times but… — Venky Reviews (@venkyreviews) December 4, 2024

పుష్ప 2 డీసెంట్‌ కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌.ఫస్టాఫ్‌ బాగుంది. సెకండాఫ్‌ స్టార్టింగ్‌ బాగుంది కానీ చివరి గంట డ్రాప్‌ అయినట్లుగా అనిపించిదంటూ ఓ నెటిజన్‌ 3 రేటింగ్‌ ఇచ్చాను.

#Pushpa2TheRule Review



1st Half = Excellent 🥵

2nd Half = Justified 🙂



Rating = 3.25/5🥵❤️‍🔥 — Rama (@RameshKemb25619) December 4, 2024

ఫస్టాప్‌ అద్భుతంగా ఉంది. సెకండాఫ్‌ కథకి న్యాయం జరిగింది అంటూ మరో నెటిజన్‌ 3.25 రేటింగ్‌ ఇచ్చారు.

Icon star #ALLUARJUN

Nata viswaroopam 🔥🔥

brilliant Director Sukumar Ramapage 🔥🔥🔥

India’s Biggest Blockbuster #Pushpa2 #pushpatherule — Maduri Mattaiah Naidu (@madurimadhu1) December 4, 2024

ఐకాన్‌స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ నటవిశ్వరూపం, సుకుమార్‌ డైరెక్షన్‌ అదిరిపోయింది. ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ మూవీ పుష్ప 2 అని ఓ నెటిజన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Good 1st half

Below average 2nd half

Bad climax#Pushpa2 #Pushpa2TheRule

Bhaai one man show ! #Pushpa2Review #Pushpa2Celebrations — CeaseFire 🦖 (@Rebelwood_45) December 4, 2024

#Pushpa2 #1stHalfReview



Superb and very entertaining. Just a mass 🔥🔥 Comedy, dialogue delivery @alluarjun just nailed it. The real Rule of #Pushpa #FahadFaasil craziness is just getting started. Waiting for 2nd half 🔥#SamCS BGM 🔥🔥🔥 — Tamil TV Channel Express (@TamilTvChanExp) December 4, 2024