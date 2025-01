ముంబై: బాలీవుడ్‌ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్‌ దాడి ఘటనపై ముంబై పోలీసులు ఆదివారం ఉదయం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సైఫ్‌పై దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు గురించి విస్తుపోయే వివరాలు వెల్లడించారు. నిందితుడు భారతీయుడుకాదని.. బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి అక్రమంగా వచ్చినట్లు గుర్తించామని ముంబై డీసీపీ జోన్ 9 దీక్షిత్ గెడం వెల్లడించారు.

సైఫ్ అలీఖాన్‌పై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడి పేరు విజయ్‌ దాస్‌ అని, స్థానికంగా ఓ పబ్‌లో పని చేస్తున్నాడని ఇంతకు ముందు ప్రచారం జరిగింది. అయితే విచారణలో పోలీసులకు నిందితుడు అనేక పేర్లు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. లోతుగా విచారించగా.. మహ్మద్ షరీఫుల్ షెహజాద్‌గా తేలింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు తమకు లభ్యమయ్యాయని ముంబై డీసీపీ వెల్లడించారు.

సైఫ్ అలీఖాన్‌పై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిని ముంబై పోలీసులు శనివారం అరెస్ట్‌ చేశారు. పుణెలోని హీరానందని ఎస్టేట్‌లోని టీసీఎస్ కాల్‌ సెంటర్‌ వెనుక మెట్రో నిర్మాణ స్థలంలో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు డీసీపీ దీక్షిత్‌ గెడం తెలిపారు.

#WATCH | Saif Ali Khan Attack case | Mumbai: DCP Zone 9 Dixit Gedam says, "There is primary evidence to anticipate that the accused is a Bangladeshi. He does not have valid Indian documents. There are some seizures that indicate that he is a Bangladeshi national...As of now, we… pic.twitter.com/aV22IhKF30

— ANI (@ANI) January 19, 2025