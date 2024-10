సెక్షన్‌ 6A రాజ్యాంగబద్ధమే.. సుప్రీం కీలక తీర్పు

ఢిల్లీ: అస్సాంకు రాష్ట్రానికి వలసవచ్చిన విదేశీయులు.. భారతీయ పౌరులుగా నమోదు చేసుకోవడానికి అనుమతించే పౌరసత్వ నిబంధన చెల్లుబాటును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. పౌరసత్వ చట్టం 1955లోని సెక్షన్‌ 6ఎ రాజ్యాంగం ప్రకారం చెల్లుబాటు అవుతుందని గురువారం తీర్పులో వెల్లడించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి డీ.వై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 4:1 మెజారిటీతో తీర్పు ఇచ్చింది. న్యాయమూర్తులు సూర్యకాంత్, ఎంఎం సుందరేష్ , మనోజ్ మిశ్రా సహా మిగిలిన వారు మద్దతు తెలపగా.. జస్టిస్ జేబీ పార్దివాలా ఈ తీర్పను విభేదించారు.

Supreme Court’s five-judge Constitution bench upholds the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act inserted by way of an amendment in 1985 in furtherance of the Assam Accord. pic.twitter.com/I2waFAKhbl

— ANI (@ANI) October 17, 2024