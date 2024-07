లార్డ్స్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ భారీ ఆధిక్యం సాధించింది. ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 371 పరుగులకు ఆలౌటై, 250 పరుగుల లీడ్‌లో కొనసాగుతుంది. ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదుగురు (క్రాలే (76), పోప్‌ (57), రూట్‌ (68), బ్రూక్‌ (50), జేమీ స్మిత్‌ (70)) అర్ద సెంచరీలు సాధించారు. విండీస్‌ బౌలర్లలో జేడన్‌ సీల్స్‌ 4, జేసన్‌ హోల్డర్‌, గుడకేశ్‌ మోటీ తలో 2, అల్జరీ జోసఫ్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు వెస్టిండీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 121 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇంగ్లండ్‌ అరంగేట్రం బౌలర్‌ గస్‌ అట్కిన్సన్‌ (7/45) విండీస్‌ పతనాన్ని శాశించాడు. ఆండర్సన్‌, వోక్స్‌, స్టోక్స్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు. విండీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో మిఖైల్‌ లూయిస్‌ (27) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

AN ABSOLUTE CHERRY FROM MOTIE.



- The reaction of Ben Stokes says all. 😲pic.twitter.com/NTnSvRQXhJ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 11, 2024