ప్రధాని మోదీతో మస్క్‌-శివోన్‌ పిల్లల అల్లరి

వాషింగ్టన్‌: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తాజా అమెరికా పర్యటనలో అత్యంత అరుదైన క్షణాలు నమోదు చేసుకుంటున్నాయి. మునుపెన్నడూ లేనంత ఘనస్వాగతం అగ్రరాజ్యంలో ఆయనకు దక్కింది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సహా పలువురు ప్రముఖులతో ఆయన వరుసగా భేటీ అవుతున్నారు. టెక్‌ బిలియనీర్‌ ఇలాన్‌ మస్క్‌ కుటుంబంతో సరదాగా గడిపిన క్షణాలనూ ప్రధాని మోదీ స్వయంగా తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో మస్క్‌ భాగస్వామి, భారత మూలాలున్న శివోన్‌ జిలిస్‌(39) మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారారు.

శివోన్‌ జిలిస్‌-ఇలాన్‌ మస్క్‌కు ముగ్గురు సంతానం. 2021లో ఈ జంట ఐవీఎఫ్‌ ద్వారా కవలలకు జన్మనిచ్చింది. కిందటి ఏడాది జూన్‌లో సరోగసీ మూడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆ ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి ఈ జంట ప్రధాని మోదీని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆ పిల్లలకు మోదీ బొమ్మల కథల పుస్తకాలను బహుకరించినట్లు తెలుస్తోంది . అలాగే.. మస్క్‌ సైతం మోదీకి కానుక అందజేసినట్లు సమాచారం. ఆ కుటుంబంతో విస్తృత అంశాలను చర్చించినట్లు మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా తెలియజేశారు.

It was also a delight to meet Mr. @elonmusk’s family and to talk about a wide range of subjects! pic.twitter.com/0WTEqBaVpT

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025