బరువు.. 2,200 కేజీల నుంచి 3 వేల కేజీల బరువు దాకా పెరుగుతాయి. ఎత్తు 5.7-6.7 ఫీట్లు

‌

Horrible incident at the Kaziranga National Park in Assam.



Two women fell off a safari jeep as a rhino could be seen in very close proximity. Moments later, a second rhino came running towards another jeep safari, forcing it to take a reverse gear.



The women escaped unharmed… pic.twitter.com/6s9zz8WHSZ

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) January 6, 2025