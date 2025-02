గువహతి:ఇండియాస్‌ గాట్‌ లేటెంట్ షోలో అశ్లీల వ్యాఖ్యలు చేసినందుకుగాను ప్రముఖ యూట్యూబర్‌ రణ్‌వీర్‌ అలహాబాదియాపై అస్సాం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ ఎక్స్(ట్విటర్‌)లో ఒక పోస్టు పెట్టారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో రణ్‌వీర్‌ అలహాబాదియాతో పాటు ఇండియాస్‌ గాట్‌ లేటెంట్‌లో పాల్గొన్న ప్యానెలిస్టుల పేర్లను కూడా ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో చేర్చినట్లు తెలిపారు.

Today @GuwahatiPol has registered an FIR against against certain Youtubers and social Influencers, namely

1. Shri Ashish Chanchlani

2. Shri Jaspreet Singh

3. Shri Apoorva Makhija

4. Shri Ranveer Allahbadia

5. Shri Samay Raina and others

for promoting obscenity and engaging in…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 10, 2025