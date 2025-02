మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్ నటించిన తాజా చిత్రం లైలా. ఈ మూవీ లేడీ పాత్రలో అభిమానులను అలరించనున్నాడు మన యంగ్ హీరో. రామ్‌ నారాయణ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజున థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలకు ఆడియన్స్‌ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యాన్స్‌కు మరో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని ఏఏఏ సినిమాస్‌లో లైలా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో విశ్వక్ సేన్ సరసన ఆకాంక్ష శర్మ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

ట్రైలర్ చూస్తే అభిమానులకు ఫుల్ రొమాంటిక్ అండ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. లేడీ గెటప్‌లో విశ్వక్ సేన్‌ నటన అద్భుతమైన ఫర్మామెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్‌ కానున్న ఈ సినిమా ఫుల్‌ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఫ్యాన్స్‌ను అలరించనుంది. సోనూ మోడల్‌గా మాస్‌ కా దాస్‌ అభిమానులకు లవర్స్‌ డే రోజున అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇవ్వనున్నారు. ఇంకేందుకు ఆలస్యం లైలా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న మజ్నులంతా ట్రైలర్ చూసేయండి.

