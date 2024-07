ముంబై: ట్రెయినీ ఐఏఎస్ పూజా ఖేద్క‌ర్ లీల‌లు ఒక్కొక్క‌టిగా వెలుగుచూస్తున్నాయి. ప్రొహిబిష‌న్ స‌మయంలో పూర్తి స్థాయి అధికారిగా హ‌ల్‌చ‌ల్ చేసిన ఆమె.. ఉన్న‌తస్థాయి అధికారుల ఆగ్ర‌హానికి గురైన‌ బ‌దిలీ వేటు ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం సంచ‌ల‌నంగా మారిన ఈమె వ్య‌వ‌హారంలో మ‌రో ర‌చ్చ మొద‌లైంది. కూతురే కాదు.. ఆమె తండ్రి, త‌ల్లి చేసిన అరాచ‌కాలు కూడా బ‌య‌ట‌ప‌డుతున్నాయి.

తాజాగా పూజా ఖేద్క‌ర్ త‌ల్లికి చెందిన ఓ వీడియో వివాదస్ప‌దంగా మారింది. అయితే ఇది పాత వీడియోనే అయినా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పూజా తండ్రి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి దిలీప్ ఖేద్క‌ర్‌... కోట్ల రూపాయలు వెనకేసుకున్నట్టు ఆరోపణలున్నాయి. పుణే జిల్లాలోనే ముల్షీ తాలుకాలో ఓ 25 ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశాడు.

అయితే పక్కనే ఉన్న రైతుల భూముల్నీ ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ స్థలం వద్దే పెద్ద గొడవైంది. రైతులు వ్యతిరేకించడంతో ఎమ్మెల్యే ఖేద్కర్ తల్లి మనోరమా ఖేద్కర్ తన సెక్యూరిటీ గార్డులతో అక్క‌డ‌కు చేరుకున్నారు. చేతిలో తుపాకీ తీసుకొచ్చిఇ రైతుల‌ను బెదిరించారు.

గన్‌ చూపిస్తూ "ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కుడున్నాయో చూపించు" అని బెదిరించింది. అందుకు ఆ వ్యక్తి తన పేరుపైనే ల్యాండ్ రిజిస్టర్ అయ్యుందని, ప్రస్తుతం కోర్టులో కేసు నడుస్తోందని చెప్పాడు. "కోర్టు ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చిందో చూసుకో...నాకే రూల్స్ చెప్పకు" అని తుపాకీతో అత‌డికి వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

IAS officer Pooja Khedkar's father, Dilip Khedkar, has allegedly amassed wealth and bought 25 acres in Mulshi tehsil, Pune.



The family reportedly tried to encroach on neighboring land, and Pooja's mother, Manorama Khedkar, allegedly threatened farmers with a pistol.



Attempts… pic.twitter.com/KlETPBXBmb

