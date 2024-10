వన్‌ నేషన్‌-వన్ ఎలక్షన్‌ అసాధ్యం: ఖర్గే

ఢిల్లీ: దేశంలో వన్‌ నేషన్‌-వన్ ఎలక్షన్‌ అమలు చేయటం ఎట్టిపరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదని‌ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. దేశంలో ‘వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్’ను అతిత్వరలో అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన స్పందించారు.

‘‘పార్లమెంట్ ఏకాభిప్రాయం అవసరం కాబట్టి వన్‌ నేషన్‌- వన్‌ ఎలక్షన్‌ అమలు చేయటం అసాధ్యం. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీ ఏమి చెప్పారో.. దానిని ఆయన చేయరు. ఎందుకంటే వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ఎలక్షన్‌ పార్లమెంట్‌ ముందుకు వచ్చినప్పుడు.. అందరి ఆమోదం తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే అమలులోకి వస్తుంది. ఒకే దేశం ఒక ఎన్నిక అమలలోకి రావటం అసాధ్యం’ అని తెలిపారు.

VIDEO | "What PM Modi tells, he won't do because unless this Bill comes in Parliament, he has to take everybody into confidence, then only it will happen. One Nation One Election is impossible..." says Congress president Mallikarjun Kharge (@kharge) on 'One Nation One Election'.… pic.twitter.com/8MdAFRhXGO

— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2024