సినీ, క్రీడా అభిమానులను అలరించే సెలబ్రిటీ క్రికెట్‌ లీగ్‌కు అంతా సిద్ధమైంది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్డేడియం వేదికగా ఈ ఏడాది సీసీఎల్(CCL) ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు 7 జట్లు ఈ సారి కప్‌ కోసం పోటీపడుతున్నాయి. తెలుగు వారియర్స్‌(Telugu Warriors) తన తొలి మ్యాచ్‌లో కన్నడ బుల్డోజర్స్‌ను ఢీకొట్టనుంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో తెలుగు వారియర్స్ కెప్టెన్ అఖిల్ అక్కినేని మాట్లాడారు. ఇప్పటికే నాలుగుసార్లు కప్‌ గెలిచామమని.. ఈ సారి కూడా ఛాంపియన్స్ అవుతామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సీసీఎల్‌ తొలి మ్యాచ్ కోసం అక్కినేని అఖిల్‌ ఇప్పటికే బెంగళూరు చేరుకున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో అఖిల్ వెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ లీగ్ తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నై రైనోస్, బెంగాల్ టైగర్స్ తలపడనుండగా.. ఆ తర్వాత జరిగే రెండో మ్యాచ్‌లో తెలుగు వారియర్స్ తన కప్‌ వేటను ప్రారంభించనుంది. సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ మ్యాచ్‌లో కర్ణాటక బుల్డోజర్స్‌తో తలపడుతోంది.

INDIA'S BIGGEST SPORTAINMENT EVENT CCL STARTS *TOMORROW*... The 11th season of #CelebrityCricketLeague [#CCL] starts on 8 Feb 2025... Witness the thrill as #India's leading stars clash on the cricket field.



Watch LIVE on #SonyTen3 and #Hotstar.#CCL2025Live | #CCL2025 | #CCL11 pic.twitter.com/7NKrABg4Vc

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 7, 2025