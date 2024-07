ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ జో రూట్‌ టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల టాప్‌-10 జాబితాలోకి చేరాడు. లార్డ్స్‌ వేదికగా విండీస్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అర్ద సెంచరీతో రాణించిన రూట్‌.. ఈ జాబితాలో పదో స్థానానికి ఎగబాకాడు. ఈ జాబితాలో సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ (15921 పరుగులు) టాప్‌లో ఉండగా.. రికీ పాంటింగ్‌ (13378), కల్లిస్‌ (13289), ద్రవిడ్‌ (13288), అలిస్టర్‌ కుక్‌ (12472), సంగక్కర (12400), బ్రియాన్‌ లారా (11953), చంద్రపాల్‌ (11867), జయవర్దనే (11814), రూట్‌ (11804) రెండు నుంచి పది స్థానాల్లో ఉన్నారు.

Joe Root has moved up to 10th on the all-time list of Test run-scorers 👏



👑 An incredible achievement by one of England's greatest-ever players! pic.twitter.com/fSUOhqJt1N

— England's Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) July 11, 2024