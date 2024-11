Australia A vs India A, 1st unofficial Test Day 3: ఆస్ట్రేలియా ‘ఎ’తో మొదటి అనధికారిక టెస్టులో భారత్‌- ‘ఎ’ మెరుగైన స్థితిలో నిలిచింది. మెక్‌కే వేదికగా సాగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కుప్పకూలిన రుతురాజ్‌ సేన.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం పట్టుదలగా నిలబడింది. సాయి సుదర్శన్‌, దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా 312 పరుగులు చేయగలిగింది.

సాయి సుదర్శన్‌ 200 బంతుల్లో 9 ఫోర్ల సాయంతో శతకం సాధించగా.. దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ సూపర్‌ హాఫ్‌ సెంచరీతో దుమ్ములేపాడు. 199 బంతులు ఎదుర్కొని 8 ఫోర్ల సాయంతో 88 పరుగులు రాబట్టాడు. వీరితో పాటు వికెట్‌ కీపర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ (32) రాణించగా.. మిగతా వాళ్లంతా విఫలమయ్యారు.

ఆసీస్‌ టార్గెట్‌?

ఇక శనివారం నాటి మూడో రోజు ఆటలో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 312 పరుగులు చేసిన భారత్‌-ఎ ఓవరాల్‌గా 224 పరుగుల ఆధిక్యం సాధించింది. తద్వారా ఆసీస్‌కు 225 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విధించింది.

ఈ క్రమంలో టీ సమయానికి ఆసీస్‌ జట్టు 21 ఓవర్లు ఆడి ఒక వికెట్‌ నష్టానికి 60 పరుగులు చేసింది. తన బ్యాటింగ్‌ తీరుతో జూనియర్‌ రికీ పాంటింగ్‌గా పేరొందిన ఓపెనర్‌ స్యామ్‌ కొన్‌స్టాస్‌(16) మరోసారి విఫలమయ్యాడు. మార్కస్‌ హ్యారిస్‌ 29, కామెరాన్‌ బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ 16 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

