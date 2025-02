క్రెడిట్‌ మొత్తం అతడికే.. మా ఓటమికి కారణం అదే: బట్లర్‌

భారత్‌లో ఇంగ్లండ్‌ పరాజయాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను 4-1తో కోల్పోయిన బట్లర్‌ బృందం.. వన్డే సిరీస్‌(India vs England ODIs)నూ ఓటమితోనే ఆరంభించింది. నాగ్‌పూర్‌లో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో టీమిండియా చేతిలో ఓడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో కెప్టెన్‌ జోస్‌ బట్లర్‌(Jos Buttler) విచారం వ్యక్తం చేశాడు.

క్రెడిట్‌ మొత్తం అతడికే

శుభారంభం అందుకున్నా దానిని కొనసాగించలేకపోవడమే తమ పరాజయానికి కారణమని బట్లర్‌ అన్నాడు. అదే విధంగా.. టీమిండియా విజయంలో క్రెడిట్‌ మొత్తం శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(Shreyas Iyer)కు దక్కుతుందంటూ అతడి బ్యాటింగ్‌ తీరును ప్రశంసించాడు. కాగా విదర్భ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ స్టేడియంలో జరిగిన తొలి వన్డేలో టాస్‌ గెలిచిన బట్లర్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ వైపు మొగ్గుచూపాడు.

అతడి రనౌట్‌లో అయ్యర్‌ కీలక పాత్ర

ఈ క్రమంలో టీమిండియా సీనియర్‌ పేసర్‌ భారత బౌలింగ్‌ అటాక్‌ ఆరంభించి.. తొలి ఓవర్లో పరుగులేమీ ఇవ్వలేదు. అనంతరం వన్డే అరంగేట్ర ఆటగాడు, మరో పేసర్‌ హర్షిత్‌ రాణా సైతం మెయిడిన్‌ వేసి సత్తా చాటాడు. అయితే, ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ ఫిల్‌ సాల్ట్‌ ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో హర్షిత్‌ రాణాకు చుక్కలు చూపించాడు.

ఒకే ఓవర్లో ఏకంగా ఇరవై ఆరు పరుగులు పిండుకుని రాణాను పనిష్‌ చేశాడు. కానీ మంచి జోరు మీదున్న సమయంలో అనవసరపు పరుగు కోసం యత్నించి రనౌట్‌ అయ్యాడు. భారత స్టార్‌ బ్యాటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అద్భుత ఫీల్డింగ్‌ కారణంగా సాల్ట్‌(26 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు- 43 రన్స్‌) వెనుదిరిగాడు.

